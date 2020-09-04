İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ-1
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İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ-1

İstanbul genelinde çok sayıda noktada, yüzlerce polisin katılımıyla 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı.

04.09.2020 21:52 | Son Güncelleme: 04.09.2020 22:00

İstanbul genelinde çok sayıda noktada, yüzlerce polisin katılımıyla 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı. Kurulan denetleme noktalarında polis, araçları durdurarak arama yaparken, araçlarda bulunanlar ise genel bilgi taraması (GBT) sorgulamasından geçirildi.

Denetlemeye, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polis ekipleri katıldı. Polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

Kurulan denetleme noktalarında polis, araçları durdurarak arama yaparken, araçlarda bulunanlar ise genel bilgi taraması (GBT) sorgulamasından geçirildi. Denetimler sırasında özel harekat polisleri çevre emniyeti aldı. Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Avcılar'da durdurulan araçlar kontrol edildi. Araçlarda bulunanların üstleri arandı.

İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ-1

Kaynak: DHA

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