İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı - Haberler

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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı

AA, Hikmet Faruk Başer - Güncel
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İstanbul'da

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasının sekizincisi gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasının sekizincisi gerçekleştirildi.

Kent genelindeki uygulama kapsamında birçok noktada polis ekiplerince denetimler yapıldı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz-Liman şubeleri ile Özel Harekat ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki denetimde araçlarda arama yapıldı, sürücü ve araçlara ait belgeler incelendi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

Narkotik, İstanbul, Asayiş, Polis, Güncel, Haberler

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