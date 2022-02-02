İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı - Haberler
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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı

AA, Tansel Parlak - Güncel
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İstanbul'da

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasının dördüncüsü yapıldı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasının dördüncüsü yapıldı.

Kent genelindeki uygulama kapsamında, Beyoğlu'nda Taksim Meydanı, Fatih'te Millet Caddesi ile Kadıköy Altıyol gibi merkezi bölgeler başta olmak üzere birçok noktada polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz-Liman şubeleri ile Özel Harekat ekipleri katıldı.

Denetimlerde, trafik ekipleri sürücü ve araçlara ait belgeleri incelerken, asayiş ekipleri de araçlarda arama, üst araması ve GBT kontrolü yaptı.

İstanbul'da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul'da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul'da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul'da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı

AA / Tansel Parlak - Güncel

İstanbul, Beyoğlu, Taksim, Asayiş, Güncel, Haber

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