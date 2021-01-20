"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması
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"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

20.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:41

İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesindeki uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler gerçekleştiriliyor.

Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıyor.

Özel eğitimli narkotik dedektör köpeği "Giz'in de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Asayiş uygulamasının 13.00'e kadar sürmesi planlanıyor.

'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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