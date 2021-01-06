İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor

İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor.

Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Özel eğitimli narkotik detektör köpeği "Rex"in de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Asayiş uygulaması saat 13.00'e kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz