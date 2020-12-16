"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor
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"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor

16.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:14

İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesindeki "Yeditepe Huzur 2020-26" uygulaması, saat 13.00'te başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor.

Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor.

Asayiş uygulaması saat 15.00'e kadar sürecek.

'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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