İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

İstanbul'da 39 ilçede "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da 39 ilçede "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur 2020-22" uygulaması, saat 19.00'da başladı.

Uygulamada, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş da Bayrampaşa'daki uygulamaya katıldı. Esnafla sohbet eden Aktaş, pandemi nedeniyle alınan tedbirleri, bazı iş yerlerinin saat 22.00'de kapanacağı ve restoranlarda sadece paket servisine izin verileceği hatırlatmasında bulundu.

Vatandaşlardan pandemi ile mücadelede destek beklediklerini dile getiren Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde 2 bin 800 personelle 39 ilçede 314 noktada asayiş uygulaması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar