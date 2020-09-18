İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması
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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

İstanbul'da 39 ilçede "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da
18.09.2020 23:07 | Son Güncelleme: 18.09.2020 23:11

İstanbul'da 39 ilçede "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur 2020-15" uygulaması saat 19.00'da başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücü ve şoförleri ile yolculara maske ve mesafe konusunda uyarıda bulundu.

Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

Asayiş uygulaması, saat 23.00'e kadar sürdü.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Üsküdar'da yapılan uygulamaya katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Aktaş, açık olan iş yerlerine kısa ziyaretlerde bulundu.

İstanbul'da huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde uygulama yaptıklarını ifade eden Aktaş, "Sabah başlayan uygulamalarda aranan şahıslara yönelik çalışmalarda aralarında cinayet sanığının da bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 422 kişi yakalandı. Gün boyu devam eden uygulamalarımızda da akşam saatlerinde Üsküdar bölgesinde 157 noktada 1.394 personelle uygulamamız devam ediyor. Aynı zamanda bu uygulama kapsamında vatandaşlarımızı sosyal mesafe ve maske takma konularında duyarlı hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mustafa Hatipoğlu
Mustafa Hatipoğlu
AA Editörü
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