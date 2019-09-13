13.09.2019 23:25

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL/DHA

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş denetimleri yapıldı. Polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

Durdurulan bir araçta üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerine narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık şube, organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinden oluşan çok sayıda polis ekibi katıldı. Denetimler kapsamında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüphelilere yönelik arama yapıldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimlerde hassas burunlu narkotik köpeği de kullanıldı. Durdurulan bir araçta bulunan bir kişinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Trafik polisleri de durdurulan araçların evraklarını tek tek kontrol etti.

Görüntü Dökümü:

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Denetimlerde durdurulan araçlar

Polisin arama yapması

Özel harekat polisinin önlemi

Trafik polislerinin kontrolleri

Vatandaş ile röp

Genel ve detaylar





Kaynak: DHA