İstanbul'da yaya ve araç trafiği hareketliliği
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İstanbul'da yaya ve araç trafiği hareketliliği

İstanbul'da yaya ve araç trafiği hareketliliği Metrobüs içerisinde yoğunluk böyle görüntülendi Korona virüs tedbirlerinin devam ettiği İstanbul'da normale dönüşün ikinci haftasının ilk mesai gününde, E-5 karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı.

08.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:52

İstanbul'da yaya ve araç trafiği hareketliliği

Metrobüs içerisinde yoğunluk böyle görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirlerinin devam ettiği İstanbul'da normale dönüşün ikinci haftasının ilk mesai gününde, E-5 karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 36'a ulaştı. Metrobüs içerisinde yaşanan yoğunluklar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Türkiye bir yandan Covid-19'a karşı olan mücadelesine devam ederken bir yandan da 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle "Yeni Normalleşme ve Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi başladı. Türkiye genelinde başlayan bu dönemin ikinci haftasının ilk mesai gününde İstanbul'da kent genelinde yaklaşık 3 aydır yaşanmayan araç ve yaya hareketliliği yaşandı. Cevizlibağ'da sabah erken saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görülürken, otobüs ve metrobüs duraklarında kısmen yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre sabah 09: 00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 36'a ulaştı. Öte yandan metrobüsler içerisinde de zaman zaman yoğunlukların oluştuğu gözlemlendi.

İstanbul'da yaya ve araç trafiği hareketliliği

Kaynak: İHA

Manşet

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