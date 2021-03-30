İstanbul'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında İstanbul'daki birçok noktada şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında İstanbul'daki birçok noktada şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı.

Bu kapsamda Şişli'de düzenlenen etkinlik, İlçe Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Belediye Başkanı Muammer Keskin'in öncülüğünde Şişli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinin önünde başladı.

Kaymakam Türkel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik kazalarının yaşanmaması için özellikle sürücülerin duyarlı olması gerektiği söyledi.

Sürücülerin yayalara karşı hassasiyet göstermesi çağrısında bulunan Türkel, kendisinin de kaza geçirdiğini ve o dönem uzun süre okula gidemediğini anlattı.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de ana arterler başta olmak üzere birçok noktada söz konusu uygulama kapsamında çalışmalara katılacaklarını ifade etti.

Türkel ve Keskin konuşmaların ardından okul önündeki yaya geçiş noktasını kırmızı renkle boyadı.

Avcılar'da da Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Turan Hançerli, İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, ilçedeki bir yaya geçidinde sürücülere uyarıcı broşür dağıttı.

Başakşehir'de Yeşilvadi Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Uğur Turan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin katıldı.

Programda, sürücülere "öncelik yayanın, öncelik hayatın" yazılı broşürler dağıtıldı. Araçlardaki çocuklara büyüklerinin hata yapıp yavaşlamadığı zamanlarda kullanmaları için kırmızı düdük hediye edildi.

Kaymakam Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulama noktalarında hazırlanan kırmızı çizgilere gelen sürücülere, ilçede 30 ayrı noktada eş zamanlı olarak denetlemelerin yapıldığını söyledi.

Beylikdüzü'nde de Kaymakam Mustafa Altınpınar ve beraberindekiler ilçede düzenlenen etkinliğine katıldı. Katılımcılar, uygulama kapsamında araç sürücülerine yaya önceliğine yönelik bilgilendirici broşür dağıttı.

Öğrenciler "öncelik yayanın, öncelik hayatın" yazılı pankart taşıdı

Maltepe'de de Kaymakamı Meftun Dallı ve İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir'in katılımıyla Bağlarbaşı İlkokulu önünde uygulama yapıldı.

Programda, öğrenciler "öncelik yayanın, öncelik hayatın" yazılı pankart taşıyarak yaya geçidinde geçiş yaptı.

Arnavutköy, Silivri ve birçok noktada düzenlenen programlarda da şerit boyama etkinliği düzenlenerek sürücülere broşür dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk