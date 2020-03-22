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Koronavirüs, İstanbul, Güncel

İSTANBUL'DA YAŞLILAR VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR YASAĞA RAĞMEN SAHİLLERDE

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi.

22.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:51
İSTANBUL'DA YAŞLILAR VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR YASAĞA RAĞMEN SAHİLLERDE
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Ancak bazı vatandaşların sahillerde yasağa uymadığı görüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının dün yayımladığı genelgeye göre 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara "Sokağa çıkma sınırlandırılmasıö getirildi. Ancak Bakırköy ve Zeytinburnu Sahillerinde bazı vatandaşların, yasağa uymadığı görüldü. 

Bakırköy Sahili'nde çekirdek satışı yapan 75 yaşındaki Ayşe Köksal, "Ben 75 Yaşındayım. Bugün son kez geldim, bir daha gelmem ne yapayım artık. Mecburum, muhtacım ne yapayım? Çocuklar okuyor. Torunlar var. onun için geldim işte, bunları satıyorum. Yarından itibaren çıkmayacağım" dedi.

"KRONİK RAHATSIZLIĞIM VAR AMA HAVA ALMAYA DA İHTİYACIM VAR"

Kronik rahatsızlığı bulunan Fazıl Ayar ise, "Yaklaşık 10 gündür evdeydim, kalp rahatsızlığım var benim de fakat temiz havaya da ihtiyacım var ondan dolayı bugün bir çıkayım, dedim evden. Kronik rahatsızlığı olanlara yasak olduğunu bilmiyordum, şu anda sizden duydum. Bir an önce giderim eve. Vatandaş olarak uymak zorundayız. Yarın mesai başlıyor, gece çalışıyorum plastik fabrikasında. İşverenin rahatsızlığımdan haberi var mecbur gitmek zorundayız." şeklinde konuştu. 

"ÖZELLİKLE YAŞLILAR HİÇ ALDIRIŞ ETMİYOR""Bakırköy Sahili'nde çay-kahve satışı yapan bir esnaf ise, "Burada 15 yıldır büfeciyim. Devamlı burada insan dolu. Mesela dün gece 4'e kadar burası çok kalabalıktı. Sahilde sınırlandırmaya uyan maalesef yok. İki saat sonra burada iğne atsanız yere değmez. 65-70 yaş üzeri geliyorlar. Koronadan dolayı biz maske eldiven takıyoruz satış yaparken ama insanlara bakıyorum hiç aldırış etmiyorlar, özellikle yaşlılar" diye  konuştu.Kronik bir rahatsızlığı bulunmadığını söyleyen 57 yaşındaki Mahmut Balıkçı, "Evde kal uyarıları var evet doğru ama biz sosyal mesafeyi koruyoruz, dikkat ediyoruz. Spor amaçlı dışarıdayız. Koronavirüse karşı mutlaka savaşmamız gerekiyorö ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: --------------Sahilden görüntüler-Çekirdek satan 75 yaşındaki Ayşe Köksal-Ayşe Köksal ile röp.-Sahilde satış yapan çaycı ile röp. -Kronik rahatsızlığı olan Fazıl ayar ile röp.-Piknik yapanlar-Muhabir anonsu(Beyza Nur Güler)-Parktaki insanlar

-Genel ve detay 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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