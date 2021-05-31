İstanbul'da yaşlı kadını "FETÖ" yalanıyla dolandıran şahsa suçüstü baskını kamerada
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İstanbul'da yaşlı kadını "FETÖ" yalanıyla dolandıran şahsa suçüstü baskını kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Beyoğlu'nda dolandırıcılık çetesi, telefonla aradıkları yaşlı bir kadını kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra "FETÖ/PYD operasyonu yaptık yakalanan şahıslar sizin isminizi verdi" diyerek kandırdı.

İstanbul Beyoğlu'nda dolandırıcılık çetesi, telefonla aradıkları yaşlı bir kadını kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra "FETÖ/PYD operasyonu yaptık yakalanan şahıslar sizin isminizi verdi" diyerek kandırdı. Kadına bankadan 90 bin lira kredi çektiren ve teslim alan şahıslar, yaklaşık 1 hafta sonra arayarak bu kez evini sattırdı. Çeteyi takip eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının gazeteye sararak 260 bin lirayla gittiği buluşma noktasında çete üyelerinden birini suçüstü yakaladı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonuyla yaşlı vatandaşları arayarak dolandırıcılık yapan bir çete, 2 hafta önce 60 yaşlarındaki Suna D.'yi telefonla aradı. Kadına kendisini "Komiser Muzaffer Kaya" olarak tanıtan çete ardından "FETÖ/PYD operasyonu yaptık yakalanan şahıslar sizin isminizi verdi" diyerek kandırdı. Görüşmenin ardından çete üyeleri kadına bankadan 90 bin lira kredi çektirdi. Kadını telefonla yönlendiren çete üyeleri ardından buluşma noktasına bırakılan parayı alarak kayıplara karıştı. Olaydan 1 hafta sonra şahıslar, "evini satması gerektiğini yoksa sıkıntı yaşayacağını" söylemeleri üzerine yaşlı kadın emlakçıya giderek evini 260 bin lira karşılığında sattı. Bu esnada çetenin yaptığı baskılar sonucu Suna D. emniyete giderek şikayette bulundu.

BEYOĞLU POLİSİ KISKIVRAK YAKALADI

Olayı dinleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadını telefonla arayan şahsı belirlenen adrese yönlendirmesini söyledi. Şahsı Kasımpaşa'da bir adrese yönlendiren kadın ve polis ekipleri, içeriye geçerek beklemeye başladı. Şahıslardan biri kendisiyle konuşan kadının bulunduğu adrese geldiği esnada polis ekipleri, kaçmaya çalışan dolandırıcı şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahsın suçüstü yakalandığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DOLANDIRICI ŞAHIS TUTUKLANDI

Gözaltına alınan yaşı küçük S.E. sağlık kontrolünden geçirilmesinin adından emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şahıs, Küçükçekmece İkitelli'den geldiğini ve parayı aldıktan sonra kaçacağını ancak yakalandığını belirtti. Şahıs yakalanmasının ardından diğer suç ortaklarının kaçtığını söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli S.E., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadının evini satarak elde ettiği parası ise kendisine teslim edildi.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

İstanbul'da yaşlı kadını 'FETÖ' yalanıyla dolandıran şahsa suçüstü baskını kamerada
İstanbul'da yaşlı kadını 'FETÖ' yalanıyla dolandıran şahsa suçüstü baskını kamerada
İstanbul'da yaşlı kadını 'FETÖ' yalanıyla dolandıran şahsa suçüstü baskını kamerada
İstanbul'da yaşlı kadını 'FETÖ' yalanıyla dolandıran şahsa suçüstü baskını kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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