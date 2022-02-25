İstanbul'da yaşayan Ukraynalıların Rusya'nın askeri müdahalesine protestosu sürüyor
AA, Emrah Gökmen - Güncel
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İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine askeri müdahalesinin ikinci gününde de protestolarını sürdürdü.
BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine askeri müdahalesinin ikinci gününde de protestolarını sürdürdü.
Ukraynalı grup, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunun karşında bulunan Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Gönül Sokak'ta toplandı.
Polis ekiplerince Başkonsolosluk binası önüne alınmayan protestocular, ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizler taşıyarak, Rusya aleyhine sloganlar attı.
Gruptaki bazı kadınların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Askeri müdahaleye tepki gösteren ve yaşanan olayların sona ermesini isteyen grubun bekleyişi sürüyor.
AA / Emrah Gökmen - Güncel