İstanbul'da yaşayan Ukraynalıların Rusya'nın askeri müdahalesine protestosu sürüyor - Haberler
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İstanbul'da yaşayan Ukraynalıların Rusya'nın askeri müdahalesine protestosu sürüyor

AA, Emrah Gökmen - Güncel
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İstanbul'da yaşayan Ukraynalıların Rusya'nın askeri müdahalesine protestosu sürüyor

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine askeri müdahalesinin ikinci gününde de protestolarını sürdürdü.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine askeri müdahalesinin ikinci gününde de protestolarını sürdürdü.

Ukraynalı grup, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunun karşında bulunan Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Gönül Sokak'ta toplandı.

Polis ekiplerince Başkonsolosluk binası önüne alınmayan protestocular, ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizler taşıyarak, Rusya aleyhine sloganlar attı.

Gruptaki bazı kadınların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Askeri müdahaleye tepki gösteren ve yaşanan olayların sona ermesini isteyen grubun bekleyişi sürüyor.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

İstiklal Caddesi, İstanbul, Beyoğlu, Rusya, Güncel, Haberler

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