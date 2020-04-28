İstanbul'da yaşayan küçük kızdan Yunak'taki ağabeyine doğum günü sürprizi Konya'nın Yunak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 17 yaşındaki gence, İstanbul'daki kardeşinin isteği üzerine Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Konya'nın Yunak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 17 yaşındaki gence, İstanbul'daki kardeşinin isteği üzerine Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

İstanbul'da ailesi birlikte yaşayan 7 yaşındaki Sena Su Ulutaş, Konya'nın Yunak ilçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut'u telefonla arayarak ilçede dedesinin yanında kalan ağabeyi Ahmet Akif Ulutaş'ın 18'inci yaş gününü kutlamak istediğini söyledi.

Küçük kızın bu talebine duyarsız kalmayan Kaymakam Akbulut, Ulutaş ailesine sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Kaymakam Akbulut, beraberinde Yunak Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Mustafa Vural, Yunak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özkan Kılınç ile birlikte Ahmet Akif Ulutaş'ın kaldığı dedesinin evine gitti.

Ahmet Akif Ulutaş, bir anda karşısında kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını ve Kaymakam Akbulut'u görünce şaşırdı.

Sürpriz doğum gününü karşısında duygulanan Ahmet Akif, Kaymakam Akbulut ve ailesinin alkışları eşliğinde pastayı kesti. Ulutaş, Akbulut'a teşekkür etti.

Ahmet Akif'in İstanbul'daki ailesi ve küçük Sena Su ile görüntülü görüşen Kaymakam Akbulut, onlara bu anlamlı günde ailesinin yokluğunu aratmadığını ve verdiği sözü yerine getirdiğini ifade etti.

Kaymakamı Akbulut, "Seyahat ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, abisinin yaş gününü kutlamak isteyen küçük Sena Su bizden yardım istedi. Biz de aldığımız pasta ile Ahmet Akif'in 18'inci yaş gününü kutladık. Amacımız vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak, mutlu edebilmek. Koronavirüs salgınından en az etkilenmek için vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Yeter ki vatandaşlarımız evlerinde kalsınlar." dedi.

Kaynak: AA