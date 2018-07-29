İstanbul'da Yaşayan Çankırılılar, Memleketlerini Gezdi

İstanbul'da yaşayan Çankırılılar için memleketlerine gezi düzenlendi.

Çankırı Dernekler Federasyonu (ÇANDEF) tarafından düzenlenen geziye yaklaşık 750 Çankırılı katıldı.

Çerkeş ilçesinde başlayan gezide, ziyaretçilere köy ürünleri ikram edildi, ilin tarihi ve kültürel mekanları gezdirildi.

ÇANDEF Başkanı Zeynettin Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, geziye katılanlara teşekkür etti.

Çankırı'yı tanımaktan ve tanıtmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Aydın, "Bu gezide bizleri onurlandıran bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Gezimize katılan 15 Temmuz gazimiz Safiye Bayat'a da huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.