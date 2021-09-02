İstanbul'da yaşayan bazı Suriyeliler, Dera'daki saldırıları kınadı
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İstanbul'da yaşayan bazı Suriyeliler, Dera'daki saldırıları kınadı

İstanbul'da yaşayan bazı Suriyeliler, Dera'daki saldırıları kınadı
Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

İstanbul'da yaşayan bazı Suriyeliler, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin Suriye'nin Dera kentine düzenlediği saldırıları kınadı.

İstanbul'da yaşayan bazı Suriyeliler, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin Suriye'nin Dera kentine düzenlediği saldırıları kınadı.

Suriye Ellemme Derneği ile Uluslararası Medya Derneğinin Şirinevler'de düzenlediği toplantıda konuşan Suriyeli eski Albay Ahmed Hammade, Esed rejiminin uluslararası alanda yasaklanan çeşitli kitle imha silahlarıyla katliam yaptığını söyledi.

İnsan haklarıyla ilgili tüm uluslararası sözleşmelerin hiçe sayıldığını dile getiren Hammade, Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm kuruluşları saldırıları durdurmaya çağırdı.

Suriye'nin ilk kozmonotu ve eski bir savaş pilotu Muhammed Faris ise rejimin yaptığı katliamı kınadıklarını, özgürlüğe ve barışa talip olduklarını kaydetti.

İstanbul'da yaşayan bazı Suriyeliler, Dera'daki saldırıları kınadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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