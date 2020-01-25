: İstanbul'da yaşanan karışıklık sonrası doğru cenaze Ordu'ya geldi

25.01.2020 04:11 | Son Güncelleme: 25.01.2020 04:13

İstanbul'da hayatını kaybeden Ali Çalışkan'ın cenazesi, yaşanan karışıklığın ardından memleketi Ordu'ya getirildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 81 yaşındaki Çalışkan'ın cenazesinin yerine yaşanan karışıklık nedeniyle farklı birinin naaşının Ordu'ya gönderilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan görüşmeler neticesinde Ordulu Ali Çalışkan'ın naaşı, cenaze nakil aracıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu Cenaze Hizmetleri birimine geldi.

Burada dedesinin cenazesini karşılayan torunu Kerem Özbekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazelerin karıştığını belirterek, "Zaten bir şoktaydık, ikinci bir şoka girdik." diye konuştu.

Cenazelerin, İstanbul'da bir araçtan farklı bir araca aktarma yaparken karıştığını anlatan Özbekli, "20-25 kişi geliyoruz ve halen buradayız iki gündür. Burada teşhiste öğrendik. İkinci bir şok atlattık. Diğer taraf da mağdurmuş." ifadesini kullandı.

Çalışkan'ın cenazesi, bugün Perşembe ilçesindeki törenin ardından toprağa verilecek.

Olay

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ali Çalışkan'ın cenazesinin yerine karışıklık sonucu Ordu'ya farklı birinin naaşı gönderilmişti.

Cenazeyi teslim almak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu Cenaze Hizmetleri birimine gelen aile, burada kendilerine gösterilen cenazenin Çalışkan'a ait olmadığını gördü.

İstanbul'dan, Edirne Keşan nüfusuna kayıtlı Mehmet Nurad isimli vatandaşın cenazesinin Ordu'ya getirildiği anlaşılmıştı. Bunun üzerine Nurad'ın cenazesi geri gönderilmiş, Ordulu Ali Çalışkan'ın cenazesin ise araç ile Ordu'ya getirilmek üzere yola çıkmıştı.

Kaynak: AA

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