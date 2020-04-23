İstanbul'da yasağın ilk sabahında duraklar ve yollar boş kaldı
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İstanbul'da yasağın ilk sabahında duraklar ve yollar boş kaldı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı.

23.04.2020 07:41 | Son Güncelleme: 23.04.2020 07:41
İstanbul'da yasağın ilk sabahında duraklar ve yollar boş kaldı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı  gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da yasakla birlikte metro ve metrobüs durakları boş kalırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek kadar azdı.

 

Çin'in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle başladı. Metro ve metrobüs durakları boş kalırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yok denecek azdı

 


Kaynak: DHA

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