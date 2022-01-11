İstanbul'da yasa dışı silah imalathanelerine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 ilçede yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenler, Bağcılar, Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü ve Eyüpsultan ilçelerinde merdiven altı silah atölyeleri kurulduğu ve bu atölyelerde silah imalatı ve ticareti yapıldığını tespit etti. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis, operasyon için düğmeye bastı.

Söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 9 şüpheliyi gözaltına aldı. İmalathanelerde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu tüfek, 51 adet silah, 5 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet kuru sıkıdan bozma silah, 2 adet uzun namlu şarjörü, 122 adet uzun namlu fişeği, 80 adet 9 mm fişek, 50 adet av tüfeği kartuşu, 57 adet şarjör, 40 adet tabanca sürgüsü, 23 adet tabanca gövdesi, 16 adet kuru sıkı tabanca gövdesi, 11 adet namlu, 4 adet av tüfeği, 1 adet kambur tipi av tüfeği şarjörü, 1 adet silah yapımında kullanılan lazer makinesi, 1 adet bilgisayar, 20 bin 695 TL, silah yapımında kullanılan çok sayıda alet ve silah parçaları ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs, "Silah İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlılar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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