İstanbul'da "yasa dışı bahis" soruşturmasında 23 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da "yasa dışı bahis" soruşturmasında 23 şüpheli tutuklandı

22.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:14
İstanbul'da

Organize suç örgütü kurarak "yasa dışı bahis" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Organize suç örgütü kurarak "yasa dışı bahis" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, bir internet sitesi üzerinden "yasa dışı bahis" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 1'i adli kontrol, 28'i de tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerden 23'ünün tutuklanmasına karar veren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, diğer şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Mart'ta 38 adrese düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Kemal Sunal Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Bülent Uygun Rıza Çalımbay Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da "yasa dışı bahis" soruşturmasında 23 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 13:15:39. #1.15#
title