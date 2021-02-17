İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU KAMERADA: 19 GÖZALTI
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İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU KAMERADA: 19 GÖZALTI

17.02.2021 10:20 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:24
İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU KAMERADA: 19 GÖZALTI

İSTANBUL'da yasa dışı sanal bahis operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı kameralara yansıdı.

İSTANBUL'da yasa dışı sanal bahis operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı kameralara yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde sanal ortamda yasa dışı bahis oynanmasına liderlik ve yöneticilik yaptığı tespit edilen 20 şüpheliyi yakalamak için dün eş zamanlı operasyon düzenledi. 19 şüphelinin yakalandığı operasyonda  şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda  28 adet telefon, 27 adet sim kart ve 2 adet hafıza kartı, 4 adet bilgisayar, 2 adet banka kartı, 3 adet tabanca, 65 adet fişek ve kelepçe ve 12 bin 705 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 şüpheli hakkındaki soruşturma devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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