İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Gözaltı

İstanbul'da yasa dışı bahis suçundan elde edilen geliri akladığı iddia edilen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin suç örgütü lideri Derkan B'nin öncülüğünde hareket ettikleri belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, şüpheli Derkan B'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 4 şüphelinin yasa dışı bahis suçundan elde ettikleri suç gelirlerinin gayrimeşru kaynağını gizleyerek "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunu işledikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği'nden araştırma raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) Mali Analiz Raporu alındı.

Gözaltı kararının ardından harekete polis ekipleri düzenledikleri operasyonda, şüpheliler Ceren B, İnan Ç, Hamdi S. ve Melek S'yi yakaladı.

Soruşturma kapsamında bazı firari şüpheliler aranıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
