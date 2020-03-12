İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 22 gözaltı İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda banka kartları ve yüklü miktarda para ele geçiren polis, 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahisten kazandıkları parayı bir arabaya doldurarak video çektikleri ve sosyal medyadan paylaştıkları belirlendi.



İstanbul Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı yollarla sanal bahis oynatan çete ile ilgili inceleme başlattı. Çeteyi 4 ay boyunca adım adım takip eden siber polisi, dün sabah operasyon için düğmeye bastı. İstanbul'un Esenler, Güngören, Fatih ve Bağcılar ilçeleri ile Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



22 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 65 cep telefonu, 85 simkart, 4 laptop, 195 banka kartı, tabanca, 29 mermi, banka dekontları, 2 altın ziynet eşyası, 275 bin 10 Lira, 20 bin 207 Dolar, 10 bin İran Riyali, 500 Makedonya Dinarı, 410 Rus Rublesi, 40 Hong Kong Doları ve bin 125 Irak Dinarı ele geçirildi. Şüphelilerin yasa dışı bahisten kazandıkları parayı bir arabaya doldurdukları ve video çekerek sosyal medyadan paylaştıkları belirlendi.



Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA