İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu İstanbul'da internetten yasa dışı bahis oynatan bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da internetten yasa dışı bahis oynatan bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, şebeke adına faaliyet yürüten bazı kişileri yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, baskın yapılan adreslerdeki bazı malzemelere de el konuldu.

Kaynak: AA