Son dakika haber... İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyon 360 bin TL ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyon 360 bin TL ele geçirildi

28.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:04

Son dakika haber: İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyon 360 bin TL ele geçirildi Gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı İstanbul'da sanal ortamda bahis oynatan ve bahisten elde edilen paranın nakledilmesi faaliyetlerini yürüten suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyon 360 bin TL ele geçirildi

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da sanal ortamda bahis oynatan ve bahisten elde edilen paranın nakledilmesi faaliyetlerini yürüten suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 milyon 360 bin TL paranın ele geçirildiği operasyonda yakalanan 14 şüphelinin 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 6 ay süresince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında sanal ortamda bahis oynatan ve bahisten elde edilen paranın nakledilmesi faaliyetlerini yürüten suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 24 Kasım günü Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt olmak üzere 4 ilçede yapılan eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yaklaşık 1 Milyon 360 Bin TL ele geçirildi

Şahısların ikamet, işyeri ve üstlerinde yapılan aramalarda; 65 adet cep telefonu, 505 adet sim kart, 7 adet dizüstü bilgisayar, 9 adet taşınabilir bellek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet fişek, 208 adet banka kartı, 2 adet para sayma makinesi, 1 milyon 313 bin 410 TL, 3 bin 400 Dolar ve bin 960 Euro nakit para ele geçirildi.

6 kişi cezaevine gönderildi

Konu ile ilgili adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 6 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 6 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Son dakika haber... İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyon 360 bin TL ele geçirildi
Son dakika haber... İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyon 360 bin TL ele geçirildi
Son dakika haber... İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyon 360 bin TL ele geçirildi
Son dakika haber... İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyon 360 bin TL ele geçirildi
Son dakika haber... İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyon 360 bin TL ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ

İlgili Haberler

Son dakika haber: Batman'da bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Son dakika haber: Batman'da bin 360 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Son dakika haberleri: İstanbul'da düzenlenen operasyonda 658 parça tarihi eser ele geçirildi
Son dakika haberleri: İstanbul'da düzenlenen operasyonda 658 parça tarihi eser ele geçirildi
İstanbul'da bir gecede 747 kişiye 1 milyon 729 bin TL ceza kesildi
İstanbul'da bir gecede 747 kişiye 1 milyon 729 bin TL ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cevdet Yılmaz Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Demet Akbağ İrem Derici Eser Yenenler
Spor Falcao Mert Günok Fatih Terim Gökhan Gönül Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kaza Türk Müzik Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyon 360 bin TL ele geçirildi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 12:04:55. #1.15#
title