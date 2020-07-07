İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU -1
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İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU -1

İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis oynattıkları iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyon yaptı.

İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU -1
07.07.2020 06:37 | Son Güncelleme: 07.07.2020 07:26

İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis oynattıkları iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyon yaptı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE BELİRLENEN ADRESLERE AYNI ANDA GİRİLDİ
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, daha önceden belirlenen adreslere saat 05.00 sıralarında eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Operasyon kapsamında polis ekipleri Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi 2084'üncü Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmandaki bir daireye baskın yaptı. Adrese giren polisler, yasadışı bahis oynattığı iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

ZEYTİNBURNU'NDA ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON
Operasyon yapılan bir diğer adres ise Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde bir adres oldu. Burada yapılan operasyonda da 1 kişi gözaltına alınırken, özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine götürüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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