İstanbul'da yarın Taksim'e çıkan metro istasyonları kapalı olacak
30.04.2020 21:05 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:05
Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını belirtti.
Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını belirtti.
Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını belirtti. Yapılan duyuru şöyle:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Cuma günü M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Trenler bu istasyonlarda durmayarak pas geçecektir."
(İHA)
Kaynak: İHA