Yarın İstanbul'da okullar tatil mi 21 Ocak? Cuma (Yarın) İstanbul'da ders işlenecek mi, kar tatili var mı?

Bazı şehirlerde il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmesinin üzerine hangi şehirlerde okullar tatil edildi? İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da Cuma günü okullar tatil mi? 21 Ocak İstanbul'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da Cuma günü okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor. Peki ama İstanbul Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler daha erken yarıyıl tatiline girecekler. Valilik kararına göre normal eğitim yapan okullarda öğrenciler ve ikili eğitimde sabahçılar saat 10.00'da, öğlenciler ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacak.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava birçok ilde eğitime engel olurken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarı yıl tatiline ilişkin valiliğin kararını açıkladı.

ÖĞRENCİLER DAHA ERKEN TATİLE ÇIKACAK

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarı yıl tatilinin erken başlayacağını duyuran Yerlikaya'nın kararına göre; İstanbul'da normal eğitim yapan okullarda öğrenciler saat 10.00'da; ikili eğitimde sabahçıların saat 10.00'da öğlenciler ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacak.

Haberler.com - Gündem