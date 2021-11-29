İSTANBUL'DA YARIN AKŞAMA KADAR MOTOKURYELİK YAPILAMAYACAK

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, lodos nedeniyle saat 23.00'ten yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılamayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılamayacağını açıkladı.

Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: " İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen lodos ve fırtına nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bugün saat 23.00'ten yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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