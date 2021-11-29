İSTANBUL'DA YARIN AKŞAMA KADAR MOTOKURYELİK YAPILAMAYACAK - Haberler
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İSTANBUL'DA YARIN AKŞAMA KADAR MOTOKURYELİK YAPILAMAYACAK

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İSTANBUL'DA YARIN AKŞAMA KADAR MOTOKURYELİK YAPILAMAYACAK

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, lodos nedeniyle saat 23.00'ten yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılamayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılamayacağını açıkladı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, lodos nedeniyle saat 23.00'ten yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılamayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılamayacağını açıkladı.

Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: " İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen lodos ve fırtına nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bugün saat 23.00'ten yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır."


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