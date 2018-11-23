İstanbul'da Yarım Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'da, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda yarım tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantıları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu kartellerine göz açtırmayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki büyük operasyona daha imza attı. Emniyetten yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonlarda çeşitli türlerde 500 kilo skunk, 20 kilo eroin ve 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi. Yaklaşık 15 milyon TL değerindeki uyuşturucuların, İstanbul'da bu yıl içinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarlar arasında olduğu belirtiliyor.

POLİS RÜŞVET TEKLİF EDİNCE YAKAYI ELE VERDİ

Alınan bilgiye göre; ilk operasyon, geçtiğimiz Çarşamba günü Büyükçekmece ilçesinde trafik kontrollerine takılan bir kamyonete gerçekleştirildi. Muayene kaçağı olduğu tespit edilen kamyonette inceleme yapan polis, sürücünün 20 bin lira rüşvet teklifi ile karşılaştı. Sürücü M.A.'nın (54), "Acil hastam var, aracın muayenesi yok, size 20 bin lira vereyim beni bırakın" diyerek rüşvet teklif ettiği, bunun üzerine polisin araçta kapsamlı arama yapma kararı alınca uyuşturucu balyalarına ulaştığı öğrenildi. Aramalarda 367 kilo 'skunk' türü uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyon sırasında trafik polisine 20 bin lira rüşvet teklif ettiği ileri sürülen uyuşturucu kaçakçısı sürücü M.A., gözaltına alındı.

ÇOCUK BALONLARI UYUŞTURUCU ZULASI YAPILMIŞ

Uyuşturucu kartellerine yönelik baskının ikinci ayağı ise Zeytinburnu'nda gerçekleştirildi. Uzun süre takip altına alınan depoya girenleri izleyen narkotik polisi, içi balon dolu çuvalların içeriye getirilmesi üzerine baskın yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, depoya düzenlenen baskında, bazıları çocuk balonlarına gizlenmiş 100 kilo Skunk, 20 kilo eroin ve 50 bin extacy hap ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu ile bağlantılı olduğu öğrenilen Ö.A. ve M.Ü. adlı 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan, operasyonlarda ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucu madde, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenirken, güvenlik güçleri ile uyuşturucu kaçakçıları arasında yaşanan operasyon polis kameralarına da yansıdı. Baskında, depoda yakalanan uyuşturucu satıcısı, yere yatırılarak elleri kelepçeleniyor.

İSTANBUL NARKOTİK POLİSİ BU YIL İÇİNDE 8 TON 720 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİ.

Diğer yandan, BM'nin uyuşturucu ticaretine yönelik son raporunda, Avrupa'ya giden maddenin üçte birinin Afganistan ve İran üzerinden transfer edildiği yer alıyor. Uluslararası uyuşturucu şebekeleri, Afganistan'da üretilen uyuşturucuları özellikle Avrupa pazarına nakletmede İran'ı üs olarak kullanılırken, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2018 yılı başından bu yana çeşitli türde 8 ton 720 kilo uyuşturucu madde ele geçirdiği tespit edildi.

(Sadık Kahraman/İHA)