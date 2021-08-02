İstanbul'da yapılması planlanan Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası ertelendi
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İstanbul'da yapılması planlanan Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası ertelendi

İstanbul'da yapılması planlanan Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası ertelendi
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

İstanbul'da yapılması planlanan Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'nın, Valiliğin ormanlık alanlarda aldığı tedbirler kapsamında ertelendiği açıklandı.

İstanbul'da yapılması planlanan Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'nın, Valiliğin ormanlık alanlarda aldığı tedbirler kapsamında ertelendiği açıklandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin almış olduğu 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında "Ormanlık Alanlara Girmenin Yasaklanması" kararından dolayı 7-8 Ağustos tarihlerinde İstanbul-Polonezköy'de yapılması planlanan Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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İstanbul'da yapılması planlanan Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası ertelendi - Haberler Spor
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