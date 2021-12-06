Uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli gözaltı alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli gözaltı alındı

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 39 kişi yakalandı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 39 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Esenyurt'ta 34 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülecek.

Uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli gözaltı alındı

Uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli gözaltı alındı

Uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli gözaltı alındı

Uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli gözaltı alındı

Uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli gözaltı alındı

Uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli gözaltı alındı

Uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli gözaltı alındı

Uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli gözaltı alındı

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı

 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSTANBUL'UN SAHİBİNİ BULMASI LAZIM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSTANBUL'UN SAHİBİNİ BULMASI LAZIM

 Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.

Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title