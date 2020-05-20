İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu enkazdan insan kemikleri çıktı
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İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu enkazdan insan kemikleri çıktı

Beyoğlu'nda iki ay önce yangın çıkan binada insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatasının bulunduğu enkazda greyderlerle çalışma yapan polis ekipleri, insana ait kemikler de buldu.

İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu enkazdan insan kemikleri çıktı
20.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:20

Beyoğlu'nda iki ay önce yangın çıkan binada insana ait olduğu anlaşılan yanmış kafatasının bulunduğu enkazda greyderlerle çalışma yapan polis ekipleri, insana ait kemikler de buldu. Polis incelemek üzere kemiklere el koyarken, olayla ilgili 5 kişinin ifadesinin alındığı ve kayıp ilanı verilen şahsın iki oğlunun ise polise çelişkili ifadeler verdiği ortaya çıktı.

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Kasap Hurşit Sokak üzerinde bulunan ahşap binada 21 Şubat'ta yangın çıkmış ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında bina tamamen enkaz haline gelmişti. Enkazda yapılan aramalarda ise binada yaşayan 60 yaşlarındaki Nurettin Gökyaprak bulunamamıştı. Bunun üzerine Gökbayrak'ın iki oğlu polise giderek kayıp ihbarında bulunmuştu.

İNSANA AİT KEMİKLER DE BULUNDU

Olayın ardından önceki gün bina enkazından hurda toplayan iki hurdacı, yanmış kafatasına rastlamış ve olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çalışma başlatmıştı. Kafatasının incelemeye alınmasının ardından çökme riski nedeniyle ekipler, binaya girememişti. Çalışmaların ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, dün sabah saatlerinde Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte olay yerine geldi. Greyderlerle enkazın kaldırılmasının ardından Beyoğlu Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri, içeride saatlerce inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde toprağı ve enkazı didik didik arayan polis, insana ait yanmış kemiklere rastladı. Kemiklere polis ekipleri tarafından incelenmek üzere el konulurken, kemiklerin Adli Tıp Kurumu'na teslim edilmesi sonrasında DNA testi yapılarak kimliğinin tespiti ve nasıl öldüğünün belirlenmesi için inceleme yapılacağı öğrenildi.

OĞULLARI ÇELİŞKİLİ İFADELER VERMİŞ

Öte yandan kafatasının bulunmasının hemen sonrası çalışma başlatan Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olayla alakalı 5 kişinin ifadesini aldı. İfadesi alınanlardan ikisinin babaları Nurettin Gökyaprak kayıp ilanını verdiği oğulları olduğu ve polise çelişkili ifadeler verdiği ortaya çıktı. Ekiplerin olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. Olay yerindeki çalışmaların ise devam edeceği bilgisine ulaşıldı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA

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