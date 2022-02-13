İstanbul'da yankesicilikle cep telefonlarını çalan zanlı yakalandı
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir mağazada aynı gün içinde 2 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen kadın şüpheli yakalandı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki bir mağazada aynı gün içinde 2 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen kadın şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 kişinin, aynı gün bir mağazada cep telefonunun çalındığına yönelik ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Mağazadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bir kadın şüphelinin, mağazada alışveriş yapanların yanına yaklaşıp gizlice ceplerinden telefonlarını çaldığını tespit etti.
Yüzünü şapka ve maskeyle gizlemeye çalışan kadın şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, Yaren Ç'yi (26) yakalayarak gözaltına aldı.
Aynı suçtan 25 kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, gözaltındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.