İstanbul'da yankesicilik operasyonu

19.08.2019 14:06

Başakşehir'de bir kişinin parasını yankesicilik suretiyle çaldıkları iddia edilen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.

Polise başvuran H.H. 5 Ağustos'ta Başakşehir'deki bir alışveriş merkezine televizyon almak için gittiğini, yanına biri hamile 3 kişinin geldiğini hiç Türk parası görmediklerini ve 50 dolarlarını 200 lira karşılığında bozdurmak istediklerini anlattı.

Şüphelilerden birinin banknotlara bakmak bahanesiyle bel çatasındaki paraları izin almadan aldığını o esnada yanına farklı bir kişinin gelip adres sorduğunu, tekrar yanındaki kişilere döndüğünde şüphelilerin parayı kendisine uzatıp ayrıldıklarını söyledi.

Şüpheliler yanından ayrıldıktan sonra parasını sayan H.H. 14 bin lirasından 7 bin lirasının çalındığını farkedince durumu polise bildirdi.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Şüphelilerin kimliğini tespit eden polis, 6 Ağustos'ta Sarıyer Kilyos Caddesi üzerinde İran uyruklu Soghra B, Majıd E, Jalal Y, Masoumeh V. ve Mansoor F'yi yakaladı.

Şüpheliler 7 bin lirayı H.H'ye teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA