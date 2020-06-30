İstanbul'da yangını canlı yayında anlatan haber ekibi helikopterden boşalan suyun altında kaldı
İstanbul'da yangını canlı yayında anlatan haber ekibi helikopterden boşalan suyun altında kaldı.
30.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:33
İstanbul'da yangını canlı yayında anlatan haber ekibi helikopterden boşalan suyun altında kaldı. Olay yerinden canlı yayın yapan TRT Haber spikeri Büşra Çelik ve kameraman Hayrettin Kavi, yangın söndürme helikopterinden kaçamadı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com