İstanbul'da yangına en fazla "sigara" neden oluyor
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İstanbul'da yangına en fazla "sigara" neden oluyor

İstanbul'da 2020 yılının ilk beş ayında 7 bin 788 yangın meydana gelirken, yangınların yüzde 34,3 ile en çok sigaradan çıktığı ortaya çıktı.

İstanbul'da yangına en fazla
20.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:05

İstanbul'da 2020 yılının ilk beş ayında 7 bin 788 yangın meydana gelirken, yangınların yüzde 34,3 ile en çok sigaradan çıktığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, İtfaiye Daire Başkanlığı verilerine göre hazırladığı Haziran 2020 İstanbul İtfaiye İstatistikleri Bülteni'ni yayınladı. Bültene göre İstanbul'da Mayıs 2020 itibarıyla 123 istasyonda 4 bin 244 profesyonel, 361 gönüllü itfaiyeci hizmet veriyor. 2019 yılı sonu itibarı ile 3 bin 640 kişiye 1 profesyonel itfaiyeci düşüyor.

Verilere göre İstanbul'da 2019 yılında toplam 22 bin 543 yangın meydana geldi. 2019 yılının ilk beş aylık döneminde bu sayı 7 bin 980 olarak kaydedildi. 2020 yılının ilk beş ayında meydana gelen toplam yangın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalışla 7 bin 788 olarak kaydedildi.

Yangın sayısı Avrupa yakasında daha fazla

2019 yılında İstanbul'daki yangınların yüzde 69,7'si Avrupa yakasında, yüzde 30,3'ü ise Anadolu yakasında meydana geldi. 2020 yılının ilk beş ayında Anadolu yakasındaki 2 bin 502 yangın toplam yangınların yüzde 32,1'ini, Avrupa yakasındaki 5 bin 286 yangın ise yüzde 67,9'unu oluşturdu.

2020 yılının ilk beş ayında Anadolu yakasında en fazla yangın 341 ile Pendik, en az yangın ise 22 ile Adalar'da gerçekleşti. Avrupa yakasında en fazla yangın 409 ile Esenyurt'ta, en az yangın 81 ile Bakırköy'de meydana geldi.

Yangın nedeni olarak "sigara" ilk sırada

2020 yılının ilk beş ayında sigara nedeniyle 2 bin 670 (toplam yangınların yüzde 34,3'ü), elektrik nedeniyle 2 bin 382 (toplam yangınların yüzde 30,6'sı) ve kasıt nedeniyle 552 (toplam yangınların yüzde 7,1'i) yangın meydana geldi. Çocukların ateşle oynaması ile 128 (yüzde 1,6) ve parlama nedeni ile 120 (yüzde 1,5) yangın çıktı.

Sigara yangınları en fazla Küçükçekmece (191), Arnavutköy (173) ve Gaziosmanpaşa (159) ilçelerinde çıkarken, sigara yangınlarının en az görüldüğü ilçeler ise Adalar (4), Silivri (13) ve Şile (15) oldu. Bu yılın ilk 5 ayında en fazla yangın Ziya Gökalp (Başakşehir-76) ve İnönü (Küçükçekmece-47) mahallerinde oldu. Bu mahallelerin dışında Halkalı merkezde (Küçükçekmece) 46, Aydınlı'da (Tuzla) 44 ve Güvercintepe (Başakşehir) Mahallesi'nde 43 yangın geçekleşti.

2020'de kilometrekareye ortalama 1,5 yangın

İstanbul'da 2019 yılında kilometrekareye düşen ortalama yangın sayısı 4,2 olurken, 2020 yılının ilk beş ayında 1,5 oldu. 2019 yılında ilçe düzeyinde kilometrekarede en çok yangının görüldüğü ilçeler Fatih (67,9), Gaziosmanpaşa (55,4) ve Güngören (52); en az yangının görüldüğü ilçeler ise Şile (0,2), Çatalca (0,3) ve Silivri (1,2) olarak kaydedildi. 2020 yılında ise kilometrekarede en çok yangının görüldüğü ilçeler Gaziosmanpaşa (24,6), Fatih (22,8) ve Beyoğlu (18,7); en az yangının görüldüğü ilçeler Çatalca (0,1), Şile (0,1) ve Silivri (0,3) oldu.

İtfaiye aracının yangına ortalama müdahale süresi 5 dakika 23 saniye

İtfaiye aracının yangına ortalama müdahale süresi en fazla olan ilçeler Şile (8 dakika 2 saniye), Silivri (7 dakika 39 saniye), Beykoz (7 dakika 25 saniye) ve Çekmeköy (7 dakika 22 saniye) oldu. Ortalama müdahale süresi Adalar'da 2 dakika 49 saniye, Fatih'te 3 dakika 45 saniye, Güngören'de 4 dakika 6 saniye ve Bahçelievler'de 4 dakika 22 saniye olarak gerçekleşti.

En fazla yangın Tcak ayında

2020 yılının ilk beş aylık döneminde en fazla yangın Ocak ayında (bin 860), en az yangın Mayıs ayında (bin 148) gerçekleşti. 2019 yılının ilk beş aylık döneminde ise en fazla yangın Mart ayında (bin 863), en az yangın Şubat ayında (bin 344) gerçekleşti.

2020 yılı ilk beş aylık döneminde 2 bin 4 konut yangını meydana geldi

2019 yılında 4 bin 966 konut, 179 fabrika ve bin 630 araç yangını meydana geldi. 2019 yılının ilk beş aylık döneminde 2 bin 258 konut yangını meydana gelirken, 2020 yılı ilk beş aylık döneminde yüzde 11 azalışla 2 bin 4 oldu. Fabrika yangını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalışla 59 olarak gerçekleşti. Orman fundalık yangını ise yüzde 53 artışla 29 olarak kaydedildi.

2020 yılının ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 22 bin 482 itfai olay meydana geldi. 2019 yılının aynı döneminde bu rakam 21 bin 637 idi. 2020 yılının ilk beş ayında en fazla Pendik (bin 3), Fatih (978) ve Esenyurt (908); en az Adalar (104), Çatalca (218) ve Şile'de (232) itfai olay gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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