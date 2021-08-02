İstanbul'da yangın var mı? İstanbul'da devam eden yangın var mı?

Türkiye'nin dört bir yandan gelen yangın haberlerinin ardından vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu İstanbul'da yangın olup, olmadığı. Vatandaşlar internette "İstanbul'da yangın var mı? İstanbul'da devam eden yangın var mı? " sorularının cevaplarını aratmakta. Peki, İstanbul'da yangın var mı? İstanbul'da devam eden yangın var mı?

Türkiye'de peş peşe çıkan orman yangınları gündemde yer almaya devam ediyor. 30 farklı ilde çıkan yangınlar sonrası vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu ise yaşadıkları şehirlerde yangın olup, olmadığı. Bu bağlamda vatandaşların en çok merak ettiği şehirler arasında yer alan mega kent İstanbul'da yangın var mı?

İSTANBUL'DA YANGIN VAR MI?

Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden olan mega kent İstanbul'da şuan için devam eden bir yangın bulunmamakta.