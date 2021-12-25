İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yaklaşan yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilçede 13 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şüphelilerin 3'nün gözaltına alındığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütlerine yönelik operasyonlarına ara vermeden devam eden İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl başına günler kala aşırı uç radikal örgütlerden DEAŞ'a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün faaliyetlerini mercek altına alan emniyet güçleri, DEAŞ'a yakın kişilerin, günümüz itibariyle çatışma bölgelerinde bulunan örgüt üyeleri ile irtibatlı olduklarına dair istihbari bilgilere ulaştı. Elde edilen bilgiler ışığında şüphelilerin yakalanması için 5 ayrı ilçede 13 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. İstanbul'da barındıkları ve faaliyet yürüttükleri ileri sürülen ülkeye tehdit oluşturdukları değerlendirilen 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana da el konulurken, "yabancı terörist savaşçı" olarak nitelendirilen 9 YTS'den 6'sı hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldığı, 3'ünün ise gözaltına alınarak sorguya çekildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Terörle Mücadele birimindeki ifade işlemlerinin devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL