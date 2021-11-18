İstanbul'da yakalanan zehir tacirlerinden 24'ü tutuklandı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da uyuşturucu madde satışı ve imali yaptığı belirlenen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 24 'ü tutuklandı. 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Yakasında çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye götürüldü. Hastanede gerçekleştirilen kontrolün ardından şüpheliler sevk edildikleri Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Cem Güney Kılıç/İHA)