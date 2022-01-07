İstanbul'da yakalanan PKK/PYD şüphelisi sınır dışı edilecek - Haberler
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İstanbul'da yakalanan PKK/PYD şüphelisi sınır dışı edilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye ağına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye ağına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye yönelik 29 Aralık gecesi Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde bir adrese operasyon düzenlemiş, terörle ilintili geçmişi nedeniyle Lifan Y. adlı bir Suriyeli gözaltına alınmıştı. Ayrıca aynı evde, illegal yollardan ülkeye giriş yapıp buradan da Avrupa ülkelerine geçmek için fırsat kolladıkları değerlendirilen Suriye uyruklu 8 kişi daha yakalanmıştı.

Dokuz gün önce Kanarya Mahallesinde 8 göçmen ile birlikte aynı evde yakalanan PKK/PYD şüphelisi, Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun ardından geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edildi. İstanbul'da çıkarıldığı mahkemede Türkiye'de örgütsel faaliyeti tespit edilemediği iddiasıyla tutuklanmasına gerek görülmeyen PKK/PYD'li Lifan Y.'nin, hakkında yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle sınır dışı edilmesine karar verildi.

Delil yetersizliğinden sınır dışı edilme şartıyla serbest bırakılan Suriye uyruklu zanlının, ülkesine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

(Sadık Kahraman/ İHA)

İstanbul'da yakalanan PKK/PYD şüphelisi sınır dışı edilecek

İstanbul'da yakalanan PKK/PYD şüphelisi sınır dışı edilecek

İstanbul'da yakalanan PKK/PYD şüphelisi sınır dışı edilecek

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