İstanbul'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

30.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:02

İstanbul'da bindiği dolmuşlarda yankesicilik yöntemiyle kadınların cüzdan ve cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde farklı tarihlerde dolmuşa binen iki kadının cep telefonu ve cüzdanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Dolmuşların güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini belirledikleri Servet E'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik kartının kullanılması, tehdit, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma ve özel hayatın gizliliğini ihlalden 22 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA