İstanbul'da Yakalanan Fetö Şüphelisi Kadına Adli Kontrol
İstanbul'da düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve Samsun'a getirilen kadın, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İstanbul'da düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve Samsun'a getirilen kadın, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edilen Tuğba H. yakalandı.
Samsun'a getirilen kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.