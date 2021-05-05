İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'LILAR, TOPLADIKLARI PARALARI, REHİNELER İÇİN YPG/PKK'YA AKTARMIŞ
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İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'LILAR, TOPLADIKLARI PARALARI, REHİNELER İÇİN YPG/PKK'YA AKTARMIŞ

İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'LILAR, TOPLADIKLARI PARALARI, REHİNELER İÇİN YPG/PKK'YA AKTARMIŞ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ için 'infak' adı altında para toplayanlara yönelik düzenlenen ve 16 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun perde arkası, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile ortaya çıktı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ için 'infak' adı altında para toplayanlara yönelik düzenlenen  ve 16 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun perde arkası, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile ortaya çıktı. Şüphelilerin, toplanan paraları,  Suriye'deki kamplarda rehin tutulan DEAŞ'lı kadınların salıverilmesi karşılığında terör örgütü YPG/PKK'ya aktardığı belirlendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Mayıs Pazartesi sabahı gerçekleştirdiği operasyonla DEAŞ'a fon sağladıkları ve "infakö adı altında aracı kişiler üzerinden para transferi yaptıkları ileri sürülen 16 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Operasyonla ilgili hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun detaylarına ulaşıldı. Rapora göre; şüpheliler, çeşitli sosyal medya platformlarında organize olarak, para topladı. Bu paraları da kurumsal yapıların yanı sıra  'aracı' kişiler üzerinden transfer etti.

PARA REHİNELERİN SALIVERİLMESİ İÇİN KULLANILMIŞ

Şüphelilerin, toplanan paraları, bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki Hol Kampı'nda rehin tuttuğu DEAŞ üyesi kadınların salıverilmesi için kullandıkları da öğrenildi. YPG/PKK'nın kamplarında rehin tuttuğu örgüt üyelerini, para karşılığı serbest bıraktığı ancak Türkiye'de eylem şartı koyduğu ortaya çıktı. Öte yandan PKK'nın Fırat'ın doğusunda kontrolsüz olarak serbest bıraktığı El-Nusra ve DEAŞ'lı terörist sayısının 6 bine ulaştığı öğrenilirken, terör örgütleri arasındaki 'rehine ticaretinde'  milyonlarca dolar para akışı olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü: ------------Operasyona ait görüntüler

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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