İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın kilit ismine dava (1)
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İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın kilit ismine dava (1)

İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın kilit ismine dava (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÖLDÜRÜLEN DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin Suriye'de Hama'ya intikalinde rol oynadığı ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklanan Tacikistan kökenli Ahmed Süleyman İbni Muhammed hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "Resmi belgede sahtecilik"...

ÖLDÜRÜLEN DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin Suriye'de Hama'ya intikalinde rol oynadığı ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklanan Tacikistan kökenli Ahmed Süleyman İbni Muhammed hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçundan toplam 27 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmed Süleyman İbni Muhammed'in 2014 yılında sahte pasaportla Türkiye üzerinden Suriye'ye geçerek DEAŞ'a katıldığı, Suriye ve Irak'ta çok DEAŞ içerisinde silahlı çatışmalara katıldığı, DEAŞ mensubu pek çok üst düzey emir ile 2017'de Suriye'de ortak hareket ettiği belirtildi. Şüpheli Muhammed'in Irak ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde askeri emir olarak bir çok pozisyonda görev aldığı, 60 kişilik örgüt militanlarından sorumlu komutan olduğu, şüphelinin elinde kılıç yanında 8-10 kadar silahlı DEAŞ mensubu ile yine elinde pompalı tüfekle çatışma yaparken birden fazla fotoğrafının olduğu, DEAŞ terör örgütüne ait flama altına konuşma yapan DEAŞ mensubu kişilere ait görüntü ve fotoğrafların olduğu kaydedildi. İddianamede, şüphelinin söz konusu kılıçlı fotoğrafı da yer aldı.  


İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın kilit ismine dava (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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