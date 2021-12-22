İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın kilit ismine 8 yıl 4 ay hapis

İSTANBUL (DHA) - ÖLDÜRÜLEN DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin Suriye'de Hama'ya intikalinde rol oynadığı ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Tacikistan kökenli Ahmed Süleyman İbni Muhammed hakkında karar çıktı. Mahkeme,"Doktorum. Burada kalmak, hem kendime hem insanlara faydalı olmak istiyorum" diyen sanık

hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan bazı ifadelerinin kısmen etkin pişmanlık kapsamında değerlendirdiklerini belirterek 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutukluluğunun devamına karar verilen sanığa "Resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraat karar verildi.

BERAATİNİ VE TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

ETKİN PİŞMANLIK KISMEN DİKKATE ALINARAK CEZA VERİLDİ

İDDİANAME

28 NİSAN'DA OPERASYONLA YAKALANDI

Şüpheli Ahmed Süleyman İbni Muhammed, DEAŞ'a yönelik MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Nisan'da Ataşehir'de kaldığı eve yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheli, 2 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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