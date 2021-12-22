İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'IN KİLİT İSMİNE 8 YIL 4 AY HAPİS - Haberler
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İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'IN KİLİT İSMİNE 8 YIL 4 AY HAPİS

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÖLDÜRÜLEN DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin Suriye'de Hama'ya intikalinde rol oynadığı ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklanan Tacikistan kökenli Ahmed Süleyman İbni Muhammed hakkında Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 8 yıl 4 ay hapis...

ÖLDÜRÜLEN DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin Suriye'de Hama'ya intikalinde rol oynadığı ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklanan Tacikistan kökenli Ahmed Süleyman İbni Muhammed hakkında Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Resmi belgede sahtecilik suçundan ise beraatine karar verildi.

İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'IN KİLİT İSMİNE 8 YIL 4 AY HAPİS

İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'IN KİLİT İSMİNE 8 YIL 4 AY HAPİS

İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'IN KİLİT İSMİNE 8 YIL 4 AY HAPİS

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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