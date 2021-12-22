İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın kilit ismine 8 yıl 4 ay hapis (1)

ÖLDÜRÜLEN DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin Suriye'de Hama'ya intikalinde rol oynadığı ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklanan Tacikistan kökenli Ahmed Süleyman İbni Muhammed hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık "Resmi belgede sahtecilik suçundan ise beraatine karar verildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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