İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'IN KİLİT İSMİNE TUTUKLAMA TALEBİ

Haber Özden ATİK İSTANBUL, DHAÖldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin sağ kolu ve örgütün sözde askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli A.S.İ.M. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber Özden ATİK İSTANBUL, DHA

Öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin sağ kolu ve örgütün sözde askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli A.S.İ.M. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ebubekir El-Bağdadi'nin DEAŞ içinde en çok güvendiği isimler arasında gösterilen ve örgüt elebaşının Irak'tan Suriye'ye geçişinde ve Suriye'de yeraltına inerek güvenli bölgelerde gizlenmesinde kritik rol üstlendiği iddia edilen A.S.İ.M, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgusu yapılan A.S.İ.M tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Afganistan uyruklu A.S.İ.M., DEAŞ'a yönelik MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Nisan'da Ataşehir'de kaldığı eve yapılan operasyonla yakalanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı