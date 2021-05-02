İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'IN KİLİT İSMİNE TUTUKLAMA TALEBİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'IN KİLİT İSMİNE TUTUKLAMA TALEBİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber Özden ATİK İSTANBUL, DHAÖldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin sağ kolu ve örgütün sözde askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli A.S.İ.M. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber Özden ATİK İSTANBUL, DHA

Öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin sağ kolu ve örgütün sözde askeri kanat sorumlusu olduğu iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli A.S.İ.M. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ebubekir El-Bağdadi'nin DEAŞ içinde en çok güvendiği isimler arasında gösterilen ve örgüt elebaşının Irak'tan Suriye'ye geçişinde ve Suriye'de yeraltına inerek güvenli bölgelerde gizlenmesinde kritik rol üstlendiği iddia edilen A.S.İ.M, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgusu yapılan A.S.İ.M tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Afganistan uyruklu A.S.İ.M., DEAŞ'a yönelik MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Nisan'da Ataşehir'de kaldığı eve yapılan operasyonla yakalanmıştı.

İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'IN KİLİT İSMİNE TUTUKLAMA TALEBİ
İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'IN KİLİT İSMİNE TUTUKLAMA TALEBİ
İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'IN KİLİT İSMİNE TUTUKLAMA TALEBİ
İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'IN KİLİT İSMİNE TUTUKLAMA TALEBİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

BAĞDADİ'NİN KAÇIŞLARINI PLANLAYAN DEAŞ'LI, İSTANBUL'DA YAKALANDI
BAĞDADİ'NİN KAÇIŞLARINI PLANLAYAN DEAŞ'LI, İSTANBUL'DA YAKALANDI
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Elinde kılıcıyla infaz yapan terörist İstanbul'da yakalandı
Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural
Hiçbir yerde yazmaz, ancak hepimizi ilgilendirir! İşte toplumsal düzen için uyulması gereken 7 kural
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ersin Tatar Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA YAKALANAN DEAŞ'IN KİLİT İSMİNE TUTUKLAMA TALEBİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 17:37:50. #1.14#

title